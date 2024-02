Fiori | candele e lettere sul banco di Federico Para | l’omaggio degli amici per il 16enne morto dopo l’incidente in moto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Cesena, 19 febbraio 2024 – Niente risate, riepiloghi sul fine settimana calcistico o euforia tardo adolescenziale. Questa mattina tra i corridoi dell’Itt Blaise Pascal c’erano solo silenzio e commozione. L’intera scuola piange la scomparsa di, scomparso a soli 16 anni in seguito alstradale inche si è verificato sabato pomeriggio lungo la strada provinciale che collega San Carlo a Borello. Per ricordare il giovane, i rappresentati di istituto hanno deciso di collocare un, ildi, davanti all’ingresso della sede centrale dello storico edificio scolastico che si affaccia sul cavalcavia Kennedy, sul quale chi voleva poteva lasciare un messaggio o un qualunque ricordo per. E la risposta è stata ...