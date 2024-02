(Di lunedì 19 febbraio 2024)rme truffe a Paullo, ilinvita a stare in guardia. "Stanno circolando sul territorio duetori che si presentano a nome del- questo il messaggio comparso sui social dell’ente -. Si invitano i cittadini che dovessero incontrarli a non aprire ladi casa e contattare immediatamente la centrale della polizia locale, al numero 02-90633091". L’invitoprudenza è rivolto soprattutto agli anziani, ma non solo. Non è la prima volta che ildi Paullo dirama degli appelli anti-, consigliando ai cittadini di diffidare da sedicenti tecnici, funzionari e rappresentanti delle forze dell’ordine. A.Z.

The Wolf of Wall Street è un film del 2013 diretto e prodotto da Martin Scorsese.

Luce e gas a rischio truffe. I finti dipendenti dell'Enel LA NAZIONE

L'appello del sindaco di Vasto: «Non fatevi ingannare da finti dipendenti comunali che tentano di entrare in casa» ChietiToday

Finti dipendenti del Comune suonano alla porta. L’avviso del Comune: "È una truffa, non aprite": Allarme truffe a Paullo: il Comune avverte della presenza di due truffatori che si spacciano per rappresentanti comunali. Si consiglia di non aprire la porta e contattare la polizia locale in caso di ...

Finti matrimoni e assunzioni farlocche. Chiuse le indagini per 94 persone: L’obiettivo era ottenere permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari. Coinvolti anche quattro commercialisti di Prato e Pistoia ...

False assunzioni e finti matrimoni per cinesi senza permesso di soggiorno, 4 commercialisti e altre 93 persone a processo a Prato: Le indagini della guardia di Finanza. Il compenso per le nozze era di 5mila euro. Scoperto anche un giro di aperture e chiusure di imprese per non pagare le ...