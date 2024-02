Finché le tutele saranno un lusso e non un diritto | continueremo ad avere morti sul lavoro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “Io vengo qua a Otto e mezzo circa 3 anni fa, vengo all’indomani dell’omicidio sul– lo chiamo omicidio sule non è un caso e vi spiego perché – di una ragazza di nome Luana D’Orazio risucchiata e stritolata dal macchinario al quale stava lavorando. Io mi ricordo perfettamente che mentre ero qua parlavamo di una sciagura, di un deplorevole sciagurato incidente. A distanza di tre anni la magistratura ha indagato e guarda caso salta fuori che la protezione che doveva impedire che un lavoratore venisse risucchiato e stritolato era stata rimossa per consentire alla macchina di fare pochi punti percentuali in più di, durante una sessione. Guarda caso non si era trattato di una sciagura, come spesso accade, ma del tentativo criminale di anteporre il profitto e il ricavo alla tutela di un lavoratore in carne e ossa, non ...