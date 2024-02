Finalmente l’alba | la Hollywood sul Tevere e lo sfacelo dell’innocenza

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Arrivato nei cinema il 14 febbraio,, il nuovo film di Saverio Costanzo omaggia e decostruisce un certo momento del cinema italiano raccontando una storia che parla tanto di innocenza perduta, quanto di nostalgia. L’occasione giusta per guardarci indietro e riflettere su cosa abbia significato, tra sregolatezza e ricerca di fortuna, lasule quanto sia ancora forte la sua eredità nel nostro immaginario cinematografico. Roma, 1953 Rebecca Antonaci in– © 01 DistributionIn una giornata di primavera romana la giovane Mimosa si trasforma da futura moglie, ad aspirante attrice, a donna. Una giornata in bilico tra sogno e realtà in cui la ragazza tocca con mano quel rincorrersi di luci e ombre che è proprio del cinema ma anche della vita ...