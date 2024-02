Filiera cooperativa e vera sostenibilità Così Caviro vince le sfide più difficili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) CI SONO 11.650 vignaioli con la medaglia d’oro cucita sul petto e ne vanno giustamente orgogliosi con la prospettiva di poterla tenere bene in vista ancora per molto tempo. Sono il team distribuito nelle varie cantine di, il colosso vinicolo cooperativo di Faenza (Ravenna), alle porte della Romagna felix, primo gruppo in Italia per quote di mercato con l’obiettivo di crescere ancora. I numeri diforniscono già un’idea di questa realtà: 37300 ettari di vigne dei soci, 27 cantine, copertura di 80 Paesi nel mondo per l’export, 184 milioni di litri venduti, 8,5% di tutta l’uva italiana prodotta (600mila tonnellate).(Fondata nel 1966) ha chiuso il 2022-2023 con un fatturato consolidato di 423 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente e con indici finanziari stabili (Ebitda a 33,2 milioni di euro, Pfn a ...