Fiaccolata per Navalny | la Lega manda Andrea Paganella | era a Mosca con Salvini e Savoini nei giorni della trattativa dell’hotel Metropol

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nel 2018 era acon Gianluca, il faccendiere che trattava finanziamenti russi per laall’hotel. Oggi sarà a Roma a omaggiare Alexei, l’oppositore al putinismo morto in carcere in Siberia. Non è un nome a caso quello scelto dal Carroccio per partecipare allain ricordo del dissidente: si tratta di, cinquant’anni, senatore mantovano al primoto, già caposegreteria di Matteoe coinvolto nel più grosso scandalo sui rapporti tra il partito del vicepremier e il regime di Vladimir Putin. Come ha ricordato Huffpost, infatti,faceva partedezione che ...

Il leader del M5s Giuseppe Conte non parteciperà questa sera alla fiaccolata per Navalny in Campidoglio, ma sarà presente una delegazione del M5s: ... (fanpage)

Roma, 19 feb – La fiaccolata per lo scomparso Alexei Navalny diventa contro Matteo Salvini . In un coacervo di deliri che solo a sinistra possono ... (ilprimatonazionale)

In diretta a giornata politica di oggi: Direzione Pd, fiaccolata per la morte di Navalny e le ultime novità, attraverso il racconto dei ... (notizie)

Chi c'è (e chi non c'è) alla fiaccolata a Roma per Navalny: ALLA FINE ALLA FIACCOLATA PER NAVALNY PRESENTI TUTTE LE SIGLE POLITICHE E SINDACALI C'è chi ha sgomitato per aderire per primo e chi, invece, ha esitato un po'. "Ogni partito " come riferisce il ...

Identificati all'omaggio a Navalny, Piantedosi: 'Operazione normale, è capitato anche a me'. Sensi (Pd): 'Se dice così il problema è lui': Leggi Anche In piazza per Navalny: la fiaccolata proposta da Calenda diventa bipartisan. Ci saranno tutte le opposizioni. C'è anche il sì della Lega La posizione non soddisfa Filippo Sensi , il ...

Chi ci sarà alla fiaccolata per Navaly in Campidoglio. Le ambiguità di Lega e M5s: ... L'omaggio di Bono degli U2 a Navalny: "Dite il suo nome" La vita di Navalny ha molto da insegnare agli utili idioti del putinismo Il piano di Putin per cancellare Navalny. L'avvelenamento