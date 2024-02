Fiaccolata per Navalny a Roma | fischi alla Lega Che replica | Non hanno capito la sua lezione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Al Campidoglio, a, è andata in scena labipartisan per ricordare Alexei, il dissidente russo morto in carcere in Siberia in circostanze ancora da accertare. A lanciare l'iniziativa, raccolta da tutti i partiti politici, era stato il leader di Azione Carlo Calenda. Che sui...

AGI - "Ucciso da Putin. Ucciso ma non piegato". È uno dei messaggi per Alexei Navalny lasciati in piazza del Campidoglio sotto una gigantografia ... (agi)

Sotto la statua di Marco Aurelio una gigantografia dell'oppositore russo morto venerdì scorso. Contestata la Lega al grido di "vergogna, via via" ... (sbircialanotizia)

Navalny, fiaccolata a Roma: urla e cori contro Massimiliano Romeo: 'Vergogna, vergogna'. Questo gridano alcuni partecipanti alla fiaccolata, in corso al Campidoglio per ricordare la morte del dissidente russo Navalny , contro il capogruppo della Lega a palazzo Madama, Massimiliano Romeo , anch'egli in piazza. Ma Romeo non ...

Fiaccolata per Navalny, fischiato Massimiliano Romeo della Lega: 'Vattene a Mosca': In piazza del Campidoglio, durante la fiaccolata in sostegno ad Alexej Navalny, il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, è ... è importante ricordarlo per non abbandonare gli altri ...

'Vergogna': il leghista Romeo contestato alla fiaccolata per Navalny a Roma: Al grido di 'vergogna vergogna' un gruppo di persone ha accolto l'arrivo di Massimiliano Romeo della Lega in piazza, alla fiaccolata in Campidoglio per Navalny. E ancora 'parlaci di Savoini, dove sono i 49 milioni Vattene a Mosca, leghista' (video dell'agenzia Dire). L'articolo di Antonio Fraschilla su ...