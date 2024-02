Fiaccolata in memoria di Navalny

In occasione della Giornata della Memoria sabato 27 gennaio, come Alleanza capitolina Verdi-Sinistra, aderiamo alla fiaccolata in programma alle ore ... ()

L'omicidio di Giulia Cecchettin è un caso di cronaca nera avvenuto in Italia l'11 novembre 2023. L'uccisione della studentessa di 22 anni da parte del suo ex fidanzato Filippo Turetta ha suscitato notevole indignazione, ha generato manifestazioni pubbliche e stimolato un vasto dibattito sul tema del femminicidio.

Navalny, oggi fiaccolata bipartisan a Roma. La moglie del dissidente attesa a Bruxelles Sky Tg24

Strage di Altavilla Milicia. Fiaccolata in memoria di Antonella e dei suoi figli Tele Monte Kronio - RMK Sciacca

Conte non andrà alla fiaccolata per Navalny: "Ci sarà delegazione M5s. Per noi è chiaro cosa è successo": Sono scarso in dietrologia, ma sarei curioso di capire perché la Lega, con un dispaccio Ansa di mezza riga, annuncia che manderà una sua delegazione alla manifestazione romana in memoria di Navalny. C ...

La manifestazione per Navalny oggi: Si terrà oggi lunedì 19 febbraio in Campidoglio a Roma la fiaccolata in memoria di Alex Navalny, il martire dissidente russo morto in prigione. La politica aderirà senza eccezioni all'iniziativa ...

Navalny morto, fiaccolata in Campidoglio | Riccardo Magi (+Europa) contro Salvini: no al festival dell'ipocrisia: "Per Navalny, per la libertà". Sarà lo slogan della fiaccolata in memoria del principale oppositore russo, morto in prigione. L'appuntamento è per le 18:30 in piazza del Campidoglio, a Roma. L'iniziat ...