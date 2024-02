Fiaccolata a Roma per Navalny La sua immagine proiettata sul Campidoglio VIDEO

(Di lunedì 19 febbraio 2024) AGI - "Ucciso da Putin. Ucciso ma non piegato". È uno dei messaggi per Alexeilasciati in piazza delsotto una gigantografia dell'del dissidente russo morto nella prigione di Kharp, nella regione autonoma di Yamalo-Nenetsk.diche è anche statasulla facciata del Palazzo Senatorio dela sostegno dellaalla quale hanno aderito in maniera bipartisan tutte le forze politiche. Contestata la Lega "Vergogna, vergogna". Così alcuni partecipanti alla, in corso alper ricordare la morte del dissidente russo, nei confronti del capogruppo della Lega a palazzo Madama, Massimiliano Romeo, ...

