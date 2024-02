Festa in maschera per 4mila Sole e nebbia al primo corso

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Quasi 18 gradi nella prima ora e mezza, tra maniche corte, occhiali dae un’aria primaverile. Poi verso le 16,15 lascende suldel Carnevale pietrasantino ed è tutto un tirar fuori cappellini, giubbotti e sciarpe. Un meteo bizzarro quello che ieri ha sorpreso le oltrepersone – 2.310 biglietti interi, 1.304 omaggi (under 10 e over 70) e circa 500 figuranti – che hanno animato lalungo il circuito applaudendo i carri e lete delle 10 contrade in gara. Vediamo allora, come di consueto, le impressioni a caldo del nostro giornale. Strettoia. I neroverdi ironizzano sulla dipendenza dai social. Il carro, pieno di monitor, non è maestoso, ma i figuranti sono un affresco spietato della società: cliccano compulsivamente sui ...

Rugantino è una maschera del teatro romano. Questa maschera impersona un tipico personaggio romanesco, er bullo de Trastevere, svelto co' le parole e cor cortello, il giovane arrogante e strafottente ma in fondo buono e amabile. L'aspetto caratteristico di Rugantino è la ruganza, parola romanesca che significa "arroganza".

