Ferrovie dello Stato spinge sul solare

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tra il 2023 e il primo semestre del 2024 il gruppoitaliane ha superato e supererà la soglia dei 5,6 Megawatt di fotovoltaico autoprodotto. Lo ha fatto grazie alla messa in esercizio di nuovi impianti solari, sia su aree non più funzionali che sui tetti e capannoni delle stazioni e delle officine. L'obiettivo è di conseguire 2 Gigawatt di nuova capacità da fonti green per soddisfare il 40% del suo fabbisogno energetico. Ieri, in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, il gruppo guidato dall'amministratore delegato Luigi Ferraris, ha spento simbolicamente dalle diciotto a mezzanotte l'insegna luminosa «Italiane» di Villa Patrizi, la sede centrale di Roma. Un gesto simbolico per sottolineare ...