Ferrari svela la livrea 2024 delle 499P in gara nel Fia Wec Hypercar

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nel giorno in cui ricorre il compleanno di Enzo, che nacque a Modena il 18 febbraio 1898, la Casa di Maranelloladellache sarà impegnata nel FIA WECnella classe. Si accendono così i riflettori sulla seconda stagione iridata, che scatterà con la primail 2 marzo, in Qatar, che avrà protagonista la squadra- AF Corse con le vetture numero 50 e 51.Tradizione e innovazione dialogano nella nuovadelladella Casa di Maranello, un "abito" che, mentre richiama da vicino la storia recente di una stagione 2023 che ha visto la squadra italiana conquistare la 24 Ore di Le Mans del Centenario e concludere al secondo posto in classifica ...