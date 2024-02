Ferrari 499P | svelata la livrea della monoposto

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La scuderia italiana ha svelato la nuova, la nuovacon la quale gareggerà nel campionatonuova stagione di Formula 1 Per festeggiare l’anniversarionascita di Enzo, ovvero il 18 febbraio 1898,ha svelato la nuova. La nuovagareggerà nel Campionato Mondiale Endurance (FIA WEC) 2024, prima di entrare poi nel Gran Premio di Madrid che debutterà nel 2026. Lagareggerà nella classe Hypercar e questo segna l’avvioseconda stagione, che inizierà il 2 marzo in Qatar, in cui vedremo protagonista la ...