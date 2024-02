Fedez querela il Codacons per diffamazione e calunnia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Finirà, ancora una volta in tribunale, la lunga lotta tra Federico Leonardo Lucia – in arte– e il. Il rapper ha infatti deciso di passare al contrattacco, denunciando l’associazione dei consumatori perdenuncia il– Ilcorrieredellacittà.com A darne notizia è Il Corriere della Sera, che spiega come – secondo i legali del cantante – ilabbia intrapreso una campagna mediatica e giudiziaria contro il cantante.passa al contrattacco e denuncia ilDopo l’ultimo esposto del(l’associazione dei consumatori), che alla Guardia di Finanza chiese un’inchiesta approfondita sulle società di, per via di quanto dichiarato ...