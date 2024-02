(Di lunedì 19 febbraio 2024)ilche con un esposto aveva chiesto alla Guardia di Finanza di verificare le società che gestiscono le attività del rapper. Si apre un nuovo capitolo della guerra mediatica e giudiziaria tra il marito di Chiara Ferragni e l’associazione dei consumatori. Questa volta èa schierarsi contro il, come scrive il Corriere della Sera citando i suoi legali: “Da tempo”, si legge, l’associazione “ha intrapreso una campagna mediatica e giudiziaria quasi quotidiana” nei confronti dell’artista “per presunti comportamenti censurabili, quando non addirittura penalmente rilevanti. Tutte le contestazioni mosse si sono rilevate infondate e strumentali unicamente ad attaccarlo ingiustamente”. (Ansa Foto) – cityrumors.itL’ultimo episodio riguarda un comunicato dei giorni scorsi del ...

Fedez querela il Codacons per diffamazione e calunnia: "Contro di me una campagna giudiziaria e mediatica quotidiana": I fatti risalgono al Concertone del 1 maggio 2021 Non è la prima volta che Fedez querela il Codacons. L'ultima volta era accaduto in seguito al Concertone del 1 maggio 2021, quando sul palco il ...