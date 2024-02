Fedez fa scattare la querela | contestazioni del Codacons strumentali

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Indagare su Federico Lucia, in arte, per scongiurare che tramite le sue società, a cui è intestato l'intero patrimonio, possa essere realizzato qualche raggiro fiscale. È l'invito che ilha rivolto in un esposto alla Guardia di finanza di Milano. Uno studio commissionato in seguito a un sospetto maturato quando il cantante, in un procedimento a Milano terminato con un'archiviazione, ha dichiarato di essere "nullatenente". "Non è vero, non ho dichiarato questo. Come sempre prendono un pezzo di una cosa, lo decontestualizzano e lo fanno passare per un'altra cosa", aveva replicato il rapper all'associazione in una storia pubblicata su Instagram. Orae i suoi genitori, Annamaria Berrizaghi e Franco Lucia, sono passati al contrattacco e hanno denunciato il. Il Coordinamento delle ...