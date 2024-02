Fedez di nuovo contro il Codacons | “Una campagna giudiziaria e mediatica quasi quotidiana”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di lunedì 19 febbraio 2024)diil. Nelle ultime ore, il rapper ha querelato l’Associazione consumatori per diffamazione e calunnia dopo che quest’ultima ha chiesto alla Guardia di Finanza di fare alcune verifiche fiscali sulle società dell’artista. Secondo Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, i legali di, ilavrebbe “consapevolmente accusato, seppure in modo implicito ed allusivo, Federico Lucia di essere incline a commettere reati”, in quella che sarebbe una vera e propria “”, come si legge sul Corriere della Sera. Non è infatti la prima volta che l’associazione consumatori si scagliail rapper, con accuse ...