Fedez denuncia il Codacons | rapper al contrattacco | parlano i legali

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Dopo Chiara Ferragni, ancheè al centro di una bufera mediatica e giudiziaria. Il, infatti, ha depositato, di recente, un esposto alla Guardia di Finanza, chiedendo che s’indaghi sul patrimonio del. Il cantante, infatti, ha dichiarato di essere nullatenente, proprio nel corso di un procedimento giudiziario contro la famosa associazione a difesa dei consumatori. In risposta a questa mossa del, adesso, è statoa rivolgersi alle autorità giudiziarie con una querela., lacontro ilMesi complicati per la coppia formata da Chiara Ferragni e. L’imprenditrice digitale, infatti, ha dovuto dare conto di alcune sue mosse pubblicitarie, effettuate negli anni precedenti. Il caso ...

