Fedez denuncia il Codacons per calunnia e diffamazione | i legali | «Forze oscure all' opera»

Fedez denuncia il Codacons . Dopo le parole del rapper , dichiaratosi «nullatenente» in un procedimento per diffamazione che risaliva al novembre ... (open.online)

Archiviate le indagini su Fedez dopo la denuncia di Pietro Maso : “Non ci fu diffamazione con il brano rap”

Il rapper era stato querelato per diffamazione aggravata per il brano No Game-Freestyle: "Una creazione artistica non è offensiva", ha detto il gip. ... (fanpage)