Fedez denuncia il Codacons | “Intrapresa una campagna mediatica e giudiziaria quasi quotidiana”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 19 febbraio 2024)risponde al. Con un esposto il rapper hato l’associazione dei consumatori per aver “consapevolmente accusato” il rapper “di essere incline a commettere reati”. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la querela per calunnia e diffamazione è stata depositata alla procura di Milano anche per conto della madre di, Annamaria Berrizaghi, e del padre Franco Lucia, in quanto amministratori unici e legali rappresentanti di due delle società a cui affluiscono i proventi delle attività del cantante, la Doom srl e la Zedef srl. “Da tempo ilha intrapreso una” nei confronti di“per presunti comportamenti ...