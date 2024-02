Fedez al contrattacco | querela il Codacons per diffamazione e calunnia | “Forze oscure all’opera”

Asia Argento, all'anagrafe Aria Maria Vittoria Rossa Argento (Roma, 20 settembre 1975), è un'attrice, regista, musicista e cantante italiana, attiva sia nel cinema italiano sia in quello internazionale. Nel corso della sua carriera ha vinto molti premi, tra cui due David di Donatello per la migliore attrice protagonista per Perdiamoci di vista (1994) e per Compagna di viaggio (1997) e un Nastro d'argento per Incompresa (2014), film da lei stessa diretto.