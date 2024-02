Fdi | Nonno eletto coordinatore a Napoli | “Al 20% entro un anno”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) – “E’ un risultato sorprendente solo per chi non conosce la realtà sul territorio, è stata una bella soddisfazione”. Così Marco, neodi Fratelli d’Italia, commenta all’Adnkronos il netto successo nel congresso cittadino su Diego Militerni (604 voti contro 388). L’ex consigliere regionale, decaduto nel 2023 dopo una condanna definitiva a due anni per resistenza a pubblico ufficiale, spiega che il primo passo del suo mandato è avviare il processo di radicamento del partito nel capoluogo campano: “Voglio strutturare il partito nelle dieci municipalità, anzi vorrei farlo nelle venti ex circoscrizioni per avere due punti di riferimenti nell’arco della stessa municipalità, poi va valorizzato il lavoro dei presidenti di municipalità, dei consiglieri di circolo. E’ un percorso ...