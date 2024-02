Fazio ospita Ghali e parte lo show buonista | Stop alle guerra Stop ai respingimenti

Fabio Fazio, nato Fabio Agostino Francesco Fazio (Savona, 30 novembre 1964), è un conduttore televisivo, autore televisivo, produttore televisivo e saggista italiano. Negli anni ottanta ha esordito giovanissimo sulle reti RAI, diventando uno degli autori e conduttori più rappresentativi della TV di Stato italiana, in cui ha lavorato in maniera quasi ininterrotta fino al 2023, anno in cui è passato a Discovery Italia.