Fateci entrare | caos alla sede del Pd | il blitz al terzo piano mentre parla la Schlein

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Altissima tensioneDirezione Pd. Nel corso della riunione dei più alti vertici del Partito Democratico, qualcosa è andato storto. Infatti, davantidel Pd è scoppiata la protesta dei "Giovani democratici". La segretaria del Pd ha invitato i "ribelli" ade a fare un intervento nella riunione della Direzione in corso nelladel Pd. Un caso vero e proprio che dimostra quanto sia diventata esplosiva la situazione all'interno del Pd anche in vista di importanti appuntamenti elettorali come le Europee o le Regionali. Le urla fuori dle urla hanno colpito anche la stessache era impegnata in direzione. Ealsi teneva ancora la direzione, è ...

Oswald Down the Rabbit Hole, un trailer sfida l'horror di Mickey's Mouse Trap: Da quando alcuni famosi personaggi di fantasia hanno cominciato a entrare nel pubblico dominio , si è diffusa la tendenza a usarne le prime versioni adesso legalmente ...nera di Hollywood " (non fateci ...

Stellantis: Calenda fa Cassandra e Cassino sta tranquilla, ma non troppo: "Niente aiuti random, fateci entrare semmai" Tradotto e detto papale: è finita l'era degli aiuti a prescindere e adesso la sola via è quella di un ingresso di Roma in plancia , e di una equiparazione ...

"Palla al centro", nel libro di Renzi i conflitti d'interesse di Conte: ...l'ufficio di Conte in presenza di quello che era stato un suo stretto collaboratore Fateci caso. I ...aggredire gli avversari Giuseppe Conte spieghi perché ha chiamato Vladimir Putin facendo entrare in ...