(Di lunedì 19 febbraio 2024) Un drink negato, a lui che già entrando nel locale era apparso ai proprietari e dipendenti in un forte stato di alterazione dovuto probabilmente a un già eccessivo consumo di sostanze alcoliche. Sarebbe stato proprio questo rifiuto a far andare su tutte le furie un italiano sulla cinquantina, cliente già noto del pub neldi Rimini, dove nella notte tra sabato e ieri alle 2.20 circa l’uomo ha scatenato il finimondo. Secondo le ricostruzioni dell’accaduto, il cinquantenne sarebbe entrato nel locale di Corso d’Augusto mostrando evidenti segni di ubriachezza, per poi approcciare al bancone e chiedere quindi altro da bere all’oste. È stato quando quest’ultimo ha preferito evitare che la situazione degenerasse, negando così la consumazione richiesta, che il cinquantenne non ci ha visto più. L’uomo, noto aidel locale appunto, ha così ...

Il termine West ("ovest" in inglese), o Far West (lontano ovest) indica i territori degli Stati Uniti d'America (grosso modo a ovest del Mississippi) in particolare nel periodo della loro progressiva occupazione da parte degli statunitensi o immigrati bianchi, più o meno lungo tutto il XIX secolo.

Immagini false create con l’IA, prime mosse contro il Far West: cos’è e come funziona lo standard ... Il Sole 24 ORE

Far West nel pub in centro. Minaccia titolari e clienti armato di cacciavite il Resto del Carlino

Far West nel pub in centro. Minaccia titolari e clienti armato di cacciavite: Sarebbe stato proprio questo rifiuto a far andare su tutte le furie un italiano sulla cinquantina, cliente già noto del pub nel centro di Rimini, dove nella notte tra sabato e ieri alle 2.20 circa ...

Immagini false create con l’IA, prime mosse contro il Far West: cos’è e come funziona lo standard C2pa: Le big tech stanno adottando in massa uno standard per l’etichettatura dei media. Una soluzione in grado di descrivere chi ha creato un’immagine o un video, quando e come è stato creato e la credibili ...

Crollo Esselunga, Calderone: “Se serviranno norme più incisive il Governo c’è”. Schlein: “Stop al Far west nei subappalti”: Il ministro Marina Calderone in visita al cantiere del supermercato Esselunga dove venerdì si è verificato il crollo che ha ucciso cinque operai: "Se sarà necessario inasprire le sanzioni si farà" ...