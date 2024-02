Faida per il controllo dello spaccio a San Giuliano | risse e tentato omicidio Arrestati tre uomini | altri due ricercati

Undici persone sono state arrestate e due hanno ricevuto un divieto di dimora in seguito a un’operazione condotta dai carabinieri di Giugliano in ... (ilfattoquotidiano)

'Marella sapeva di dover rimanere in Svizzera'. Agnelli e la prigione dorata: Eredità Agnelli, la baita di Lauenen e il patto. Il giallo della residenza Emergono nuovi dettagli in merito all'inchiesta che ha travolto John Elkann , legata alla faida per l'eredità degli Agnelli . Dalle carte in mano agli inquirenti spuntano nuovi indizi sugli ultimi anni di vita di Marella Caracciolo, moglie dell'Avvocato. Dove ha vissuto gli ultimi anni ...

Makari 3, anticipazioni seconda puntata: efferato delitto a Gibellina: La sua passione per la letteratura è rimasta intatta ma ha cambiato direzione. Il proposito di Lamanna di non indagare più è durato ben poco. È scoppiata una faida tra due sue ex fidanzate che hanno ...

Màkari 3, la prima puntata stasera su Rai 1: la trama e il cast: ... ma in realtà alla base della nuova faida c'è ancora l'antica contesa che aveva al centro Saverio Lamanna. Saverio viene quindi chiamato per cercare di porvi rimedio , ma i suoi sforzi di mediatore ...