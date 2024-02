Fabriano | compra una stufa a pellet ma è fantasma | denunciati due giovani campani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024)(Ancona), 19 febbraio 2024 - Continua l'azione di prevenzione e repressione contro il fenomeno delle truffe che è in crescita sul territorio fabrianese. Sabato a Cerreto d'Esi si è svolto un partecipato incontro con la popolazione proprio sul tema. Assieme alla diocesi di-Matelica, infatti l’Arma dei carabinieri ha firmato un protocollo per mettere in atto una serie di strumenti per aiutare la popolazione a difendersi da questo fenomeno. Il capitano della compagnia di, Mirco Marcucci, insieme all’arcivescovo monsignor Francesco Massara della diocesi diMatelica, ha così dato vita al progetto che vede la presenza dei militari al termine delle messe domenicali per fornire alcuni consigli pratici per prevenire le truffe, ma anche incontri ad hoc con la popolazione. Sabato un partecipato ...