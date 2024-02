Fabriano affonda Ravenna | Jesi passeggia a Taranto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ristopro79 OraSì69 RISTOPRO: Centanni 18, Stanic 11, Gnecchi 6, Bedin 8, Bandini, Negri 21, Granic 4, Giombini 11, Nkot Nkot, Romagnoli, Carsetti. All. Niccolai. ORASÌ: Dron 2, Paolin 14, Ferrari 6, Nikolic 6, Onojafe 3, Panzini 6, Restelli 8, Bedetti 15, De Gregori 9, Brunetto. All. Bernardi Arbitri: Nonna di Milano e Purrone di Mantova Parziali: 79-69 (18-15; 25-22; 20-8; 16-24) Note – Liberi:: 13/14;23/31; Tiri da due: 27/53; 16/35. Da tre: 4/26; 5/14. Rimbalzi: 47 (off. 22, Giombini 16); 34 (off. 9, Ferra e Onojaife 6). Assist: 9 (Stanic 4); 8.Torna a sorridere e a correre la Ristoproche dopo due sconfitte consecutive in tre giorni, ritrova il successo e lo fa con ...