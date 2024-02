Fabiani contro Sarri | «Silenzio stampa?Poteva creare solo danni»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Angelo, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a Radiosei dopo ilstampa di Maurizio. Ecco le dichiarazioni Angelo, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a Radiosei dopo ilstampa del matchil Bologna. Ecco le sue parole. PAROLE – «Distinguo ilstampa dal non voler commentare la partita. Ricorderete che presi una decisione analoga a Torino quandola Juve prendemmo gol per colpa di una valutazione arbitrale sbagliata. La decisione di non parlare alla stampa l’ho presa io e non il presidente. L’ho fatto per evitare che le dichiarazioni ai media di allenatore e calciatori fossero tuttel’arbitro anche perché erano in molti che avevano qualcosa da dire ...