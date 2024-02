F1 | Vasseur | “Hamilton in Ferrari? Ecco il perché Sainz ha capito la situazione”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il Mondiale 2024 che sta per partire, la prospettiva Lewistargata 2025 e le reazioni di Leclerc ealla notizia dello sbarco a Maranello del campione inglese. Mercoledì iniziano i primi e unici test della Formula 1 in Bahrain e il team principal dellaFredericsvela i motivi dell'affare che porterà sulla Rossa il sette volte campione del mondo della Mercedes. Le parole di“Credo che sia stata una mossa piuttosto naturale alla fine quella che ha portato inLewis– racconta–. Ha fatto parte della famiglia McLaren e poi di quella Mercedes con due percorsi, ma penso che abbia sempre avuto in mente l'idea che, per chiudere il cerchio, sarebbe dovuto venire a Maranello. E penso che da parte ...

