F1 | Vasseur | ‘Hamilton alla Ferrari per chiudere un cerchio’

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 feb. – (Adnkronos) – “Credo che sia stata una mossa piuttosto naturalefine quella che ha portato inLewis Hamilton. Ha fatto parte della famiglia McLaren e poi di quella Mercedes con due percorsi, ma penso che abbia sempre avuto in mente l?idea che, peril cerchio, sarebbe dovuto venire a Maranello. E penso altresì che da parte nostra sia stato sensato prendere un pilota della sua esperienza e dal palmares così prestigioso. Credo possa essere un punto di riferimento per lo sviluppo del team in futuro”. Così il team principal dellaFredericin un’anticipazione di un’intervista esclusiva con Sky Sport che andrà in onda in versione integrale stasera alle 21.15. Sull’arrivo di Hamilton,spiega anche quale è stata la reazione ...