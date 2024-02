F1 | Piola analizza la nuova Ferrari | “Ha un filo logico | riduzione del baricentro Hamilton lo capisco”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Giorgiohato nel dettaglio laSF24, la monoposto che prenderà parte al Mondiale F1 2024. L’esperto si è soffermato nel dettaglio sulla creatura di Maranello nel corso dell’ultima puntata di Sport2day Speciale Formula Uno, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Non ci sono state grossissime sorprese, ma la conferma che devono aver fatto un lavoro di affinamento per mettere a punto quelli che erano i problemi della vettura dello scorso anno. In qualifica era competitiva ed era facile da adattare a tutte le piste, c’era il problema del comportamento in gara che era inferiore alla Red Bull“. Giorgioha poi proseguito: “Non ci sono stati stravolgimenti, però si è lavorato tantissimo: il telaio è stato rifatto, le sospensioni sono state studiate per poter garantire ...