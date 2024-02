F1 | Max Verstappen | vedremo mai l’olandese in Ferrari?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Un sogno che per il momento rimarrà tale. Maxè il campione del mondo in carica e guida, oggi, la vettura più performante della griglia di partenza. La Red Bull ha regalato enormi soddisfazioni al pilota olandese coccolando il suo immenso talento e ponendo il ragazzo per tre volte consecutive sul trono dei piloti. Il numero uno del Circus di Formula 1 non pensa minimamente di abbandonare il Toro (e perché mai dovrebbe farlo?) nel prossimo futuro, ma un passaggio inpotrebbe materializzarsi dopo una lunga militanza con gli austriaci. Come accaduto recentemente per Lewis Hamilton, pilota che ha detto addio alla Mercedes per firmare con la Rossa di Maranello dopo un rapporto lavorativo lunghissimo. Sperare, in fin dei conti, non costa nulla. Maxsulla: “Ora sono felice in Red Bull, ...