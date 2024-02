Extravergine e bio L’oro verde umbro è il più amato tra i superfood

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "LAVORARE NEL SETTORE agroalimentare oggi vuol dire vivere un’esperienza emozionante, ricca di storia, tradizioni, selezioni maniacali e controlli scrupolosissimi, per ottenere, nel nostro caso, un olio di alta qualità. Ma vuol dire anche godere di un privilegio internazionale - perché il nostro olio ha un enorme appeal nel mondo - merito di chi ci ha preceduto e ha fatto grande la cucina italiana". Raoul Ranieri (nella foto sopra) ha 52 anni, è un imprenditore di Città di Castello - attuale presidente della sezione Altotevere di Confindustria - guida l’omonima azienda di famiglia, Olio Ranieri: dal cuore d’Italia, un “oro“ che finisce nelle tavole e nei ristoranti di tutto il mondo fino all’America, poi Canada, Russia, Korea, Giappone, Cina e Australia. "Con il nostro olio diffondiamo anche l’amore per il Made in Italy e per l’Umbria". Qual è il vostro mercato ...