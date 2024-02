Expats | un thriller psicologico al femminile

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) È arrivata un po’ in sordina su Amazon Prime Video, serie in cinque episodi (dalla lunghezza varia, l’ultimo è di un’ora e mezza ad esempio) prodotto e interpretato da Nicole Kidman e che ha al centro una misteriosa tragedia e tre donne che, ciascuna a proprio modo, provano a fare i conti con questo dramma. Siamo a Hong Kong dove appunto Mercy (Ji – Youn Yoo), venticinquenne senza una direzione nella vita e con un incidente alle spalle di cui pare essere la causa, Margareth (Nicole Kidman), madre di due figli e con un terzo che è scomparso e Hilary (Sarayu Blue), vicina di casa di Margareth, sua grande amica alle prese con una profonda crisi coniugale e con un rapporto con l’amica che pare essersi deteriorato per sempre vivono da fuori sede, americane espatriate. Margareth vive come in una bolla – tipica di chi è espatriato in un paese lontano dove non c’è ...