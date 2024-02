Ex Milan | Gattuso a un passo dall’esonero | “Abbiamo toccato il fondo”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Gennaro, ex allenatore del, sarebbe ad undall'esonero al Marsiglia. Ecco le sue parole dopo il match con il Brest

L’ex Milan Gennaro Gattuso non se la passa tanto bene al Marsiglia . I risultati deludenti della squadra hanno portato al duro attacco di ... (dailymilan)

Ligue 1, Gattuso verso l'esonero dall'Olympique Marsiglia: le scuse non bastano, ancora flop dopo Napoli e Valencia: La carriera da allenatore di Rino Gattuso sembra aver raggiunto un vicolo cieco. Il campione del mondo con la maglia dell'Italia nel 2006 dopo un inizio molto promettente al Milan non è riuscito ad avere quella continuità che molti si ...

Calcio, i numeri della giornata: ... Juventus 54; Milan 52; Atalanta, Bologna 45; Roma 41; Fiorentina 38; Lazio 37; Napoli, Torino 36;