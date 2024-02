Ex Milan | Brahim Diaz pronto a tornare tra le Furie Rosse di De La Fuente

(Di lunedì 19 febbraio 2024), ex fantasista delora al Real Madrid, potrebbepresto tra i convocati della Spagna. Lo riporta AS

L'amministratore delegato del Monza ed ex- Milan , Adriano Galliani , ha svelato un retroscena di mercato alla Gazzetta dello Sport in cui... (calciomercato)

Pioli s'arrabbia: "Statistiche bugiarde, il Milan può vincere l'Europa League". Gol e fisico: è Loftus - Cheek l'uomo in più: ... ma rallentata dagli infortuni, e anche al legittimo dubbio che si è insinuato nei tifosi: sono da rimpiangere sia De Ketelaere , sempre più convincente con l'Atalanta, sia Brahim Diaz , fresco ...

Infortunio Brahim Diaz, svelato il rientro: ecco quando tornerà: Brahim Diaz, ex Milan ora al Real Madrid, si era fatta male contro il Lipsia in Champions League, dove aveva anche segnato Brahim Diaz è stato il protagonista assoluto della sfida tra Real Madrid - ...

Kroos ammette l'errore arbitrale che ha favorito il Real: le sue parole: Il Real Madrid ha vinto 1 - 0 in casa del Lipsia nell'andata degli ottavi di Champions League. In rete per i Blancos l'ex Milan Brahim Diaz . Per i tedeschi, però, aveva segnato Sesko . La sua rete è stata poi annullata dal Var per una posizione di fuorigioco di un compagno, reo di aver ostacolato con un piccolissima ...