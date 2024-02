Ex Ilva | Urso | interessati numerosi investitori italiani ed esteri

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 feb. (askanews) – Per entrare nel capitale dell’ex“già si sono affacciatie stranieri”. Lo ha annunciato ai sindacati il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, sottolineando che dovrà esserci una gara “nel minor tempo possibile”. L’amministrazione straordinaria, ha poi affermato, “prevale su ogni altra procedura” e sarà realizzata nelle prossime ore. “Si partità da un commissario – ha proseguito – e per quanto riguarda le caratteristiche che dovrà avere, dovrà essere una persona che conosce bene l’azienda e che abbia competenze nel settore siderurgico per rilanciarla subito”. Il Governo metterà inoltre a disposizione della Regione Puglia un miliardo di euro per sostenere i lavoratori dell’indotto dell’ex, ha ...

