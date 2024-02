Ex-Ilva | Sapelli | Distrutta da Mittal Presa per uccidere la nostra industria

(Di lunedì 19 febbraio 2024) I pronostici della partita sull’ex-si fanno sempre più foschi. Permangono forti i dubbi su chi entrerà nel capitale dopo la famiglia, oggi proprietaria del 62% delle quote insieme a Invitalia (38%). Sì, perché nonostante le voci - esasperate dal ministro Urso - riguardo l’interesse di diverse multinazionali verso le Acciaierie, ad Affaritaliani.it risulta invece che di interesse ce ne sia ben poco. Tra i vari nomi circolati negli ultimi giorni, come Marcegaglia e l’ucraina Metinvest, sembra infatti che non sia ancora arrivato alcun segnale concreto nella casella di posta del governo. Segui su affaritaliani.it

