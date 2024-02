Ex Ilva | la svolta | commissari e sfida a Mittal Urso in campo | “Multinazionali interessate”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “Si va verso l’amministrazione straordinaria e nei prossimi giorni saranno nominati i”, ha detto il primo a uscire dall’incontro col governo, Pasquale Di Napoli, presidente di Confindustria Taranto. Il segnale della, arrivata nel pomeriggio, alla fine del tavolo tra governo e aziende dell’indotto dell’ex, con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, i ministri dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone. Presente in video collegamento anche il Ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. Per l’indotto c’erano i rappresentanti di A.I.G.I, Casartigiani Puglia, Cna Taranto, Confindustria Taranto, Confapi Taranto, Confartigianato Puglia, Federmanager, ...

