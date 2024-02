Ex Ilva | Invitalia ha chiesto l’amministrazione straordinaria | si va verso il commissariamento

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Una nuova pagina si apre per il complesso caso delle Acciaierie d’Italia, ex, socio pubblico dell’azienda e che possiede il 38% dellla società, ha avviato la procedura per l‘amministrazione. L’ente ha ufficialmente inoltrato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) la richiesta di avviare tale procedura, sottolineando l’indisponibilità del socio privato ArcelorMittal, che detiene invece il 62% di Accierie d’Italia, a contribuire alla continuità aziendale o a sciogliere equamente la joint venture. Il comunicato diSecondo fonti di, la decisione di procedere conè stata presa dopo mesi di tentativi di accordo con Arcelor Mittal, senza successo. Il comunicato emesso dall’ente ...

Acciaierie d'Italia S.p.A. è un'azienda italiana, costituita da Am InvestCo Italy e Invitalia, che si occupa prevalentemente della produzione e trasformazione dell'acciaio. Il principale stabilimento italiano è rappresentato dalle acciaierie di Taranto in Puglia, il maggior complesso industriale per la lavorazione dell'acciaio in Europa; altri stabilimenti sono a Genova Cornigliano in Liguria, Novi Ligure e Racconigi in Piemonte, Marghera in Veneto. Prima di giungere all'attuale assetto societario, l'azienda ha subito numerosi passaggi di proprietà: rinata nel 1989 sulle ceneri dell'Italsider come ILVA S.p.A., riprendeva la denominazione dalla Società Industria Laminati Piani e Affini (ILVA) del 1905, che a sua volta richiamava il nome latino dell'isola d'Elba, e dalla quale era estratto il minerale di ferro che alimentava i primi altiforni costruiti in Italia a fine Ottocento.

