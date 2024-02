Ex Ilva in amministrazione straordinaria Urso | si partirtà da un commissario | gara nel minor tempo possibile

Ex Ilva: in arrivo amministrazione straordinaria e commissari: ... in fase di conversione in Parlamento, è suscettibile di ulteriori miglioramenti per garantire la continuità produttiva e aziendale dell'ex Ilva. "Si va in amministrazione straordinaria e nei ...

Ilva, arriva il prestito ponte del Tesoro: Il governo fa quadrato sull'amministrazione straordinaria per l'ex Ilva e detta la road map che porterà al rilancio dell'azienda siderurgica: l'avvio dell'amministrazione straordinaria; la nomina di un solo commissario; un ...

### Morning note: l'agenda di domani martedi' 20 febbraio: ...05 *** Ex Ilva: Mantovano conferma a sindacati amministrazione straordinaria 19 febbraio - 19:48 Ex Ilva: prossime ore decreto per amministrazione straordinaria e commissari (RCO) 19 febbraio - 18:40 ...