Ex Ilva | il commissariamento è alle porte | Invitalia ha chiesto l’amministrazione straordinaria

(Di lunedì 19 febbraio 2024)per l’exè ormai. La svolta è arrivata nella serata di domenica, quando, il socio pubblico di Acciaierie d’Italia, ha inoltrato al ministero delle Imprese e del Made in Italy la lettera con cui attivare la procedura per il. Da un punto di vista tecnico, si tratta dell’istanza che darà vitavalutazioni tecniche e amministrative per ildi Acciaierie d’Italia. Con questo nuovo passo, di fatto si procede versoper l’ex. Ex, ilè vicino Fonti difanno sapere che la società ha ...

Una nuova pagina si apre per il complesso caso delle Acciaierie d’Italia, ex Ilva . Invitalia , socio pubblico dell’azienda e che possiede il 38% ... (quifinanza)

Una nuova pagina si apre per il complesso caso delle Acciaierie d’Italia, ex Ilva . Invitalia , socio pubblico dell’azienda e che possiede il 38% ... (quifinanza)

Acciaierie d'Italia S.p.A. è un'azienda italiana, costituita da Am InvestCo Italy e Invitalia, che si occupa prevalentemente della produzione e trasformazione dell'acciaio. Il principale stabilimento italiano è rappresentato dalle acciaierie di Taranto in Puglia, il maggior complesso industriale per la lavorazione dell'acciaio in Europa; altri stabilimenti sono a Genova Cornigliano in Liguria, Novi Ligure e Racconigi in Piemonte, Marghera in Veneto. Prima di giungere all'attuale assetto societario, l'azienda ha subito numerosi passaggi di proprietà: rinata nel 1989 sulle ceneri dell'Italsider come ILVA S.p.A., riprendeva la denominazione dalla Società Industria Laminati Piani e Affini (ILVA) del 1905, che a sua volta richiamava il nome latino dell'isola d'Elba, e dalla quale era estratto il minerale di ferro che alimentava i primi altiforni costruiti in Italia a fine Ottocento.

Ex Ilva, commissariamento atteso per oggi RaiNews

Ex Ilva: Mittal indisponibile, chiesto il commissario Agenzia ANSA

Ex Ilva, scatta il commissariamento. Urso: “Mittal non vuole investire”: Partita la richiesta di Invitalia al ministero. Il governo illustra il piano a sindacati e imprese dell’indotto. Naufragato l’ultimo tentativo di accordo ...

Ex Ilva, stretta finale. Commissario in arrivo, ma Mittal resiste ancora: Nella serata di domenica il socio pubblico Invitalia ha inviato al ministero del made in Italy la lettera con la richiesta di amministrazione straordinaria per Acciaierie d’Italia. La multinazionale p ...

Ex Ilva, Invitalia chiede l'ammistrazione straordinaria: si va verso il commissariamento: Invitalia ha inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'istanza per richiedere l'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia.