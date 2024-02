(Di lunedì 19 febbraio 2024) 20.15 Nelle prossime ore, massimo nei prossimi giorni, il Ministero procederà alla nomina deiper Acciaierie d' Italia con la presa in carico dell'azienda per garantire continuità e rilancio. Lo ha detto, secondo quanto riportano i partecipanti all'incontro del governo, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il rappresentante di Confindustria Taranto,Pasquale Di Napoli,ha anche spiegato che la procedura di amministrazione straordinaria prevale sul concordato preventivo di Acciaieria d'Italia.

Ex Ilva a P.Chigi: in arrivo commissari: 20.15 Ex Ilva a P. Chigi: in arrivo commissari Nelle prossime ore, massimo nei prossimi giorni, il Ministero procederà alla nomina dei commissari per Acciaierie d' Italia con la presa in carico dell'azienda ...

Ex - Ilva, Sapelli: 'Presa da Mittal per distruggerla con zampino del governo': ...che hanno portato alla distruzione dell'acciaieria' I pronostici sulla partita dell'ex - Ilva si ... il governo comunichi la decisione ai sindacati e agli attori del settore, convocati a Palazzo Chigi.

Urso, 'più imprese interessante a investire nella siderurgia': Sul dossier ex Ilva Urso ha detto che "oggi è una giornata importante. A Palazzo Chigi si svolgeranno confronti sia con le associazioni che rappresentano l'indotto di AdI, sia con i sindacati, a cui ...