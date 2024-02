Everton-Crystal Palace lunedì 19 febbraio 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Apriamo con i nostri auguri di pronta guarigione per l’ex allenatore di Udinese e Inter e ora tecnico delMr Roy Hodgson. Il tecnico nato nel 1947 a Croydon, a due passi da Selhurst Park, si è sentito male durante l’allenamento di giovedì ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Le sue InfoBetting: Scommesse Sportive e