Eventi per Gaza in Comune e Unibo | il programma Insorge la Comunità ebraica

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Bologna, 19 febbraio 2024 – Nuove scintille fra labolognese,e Università per due iniziative per la pace e contro l’assedio di, previste mercoledì. Alle 18, a Palazzo d’Accursio, è inl’evento dal titolo Bologna con il popolo di: per una pace giusta e contro l’assedio, promosso dalla Lista Matteo Lepore sindaco, dal Pd e da Coalizione civica. Tra i relatori ci sarà l’assessore Daniele Ara, con il cofondatore della campagna Bds (boicottaggio, disinvestimento, sanzioni) il palestinese Omar Barghouti e l’israeliana Elian Weizman. "L’evento è dedicato alla promozione di una pace equa nella regione e alla denuncia dell’assedio perpetrato dal governo di Israele, nonché alla liberazione degli ostaggi israeliani. Inoltre, si affronterà il tema del ...