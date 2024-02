Eurovision Son Contest | San Marino | “In gara Marcella Bella | i Jalisse e forse Loredana Bertè Nessun contatto con Annalisa e Mahmood”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) È quasi tutto pronto per la Finale di “Una Voce per San”, condotto da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, che si terrà sabato 24 febbraio alle ore 20.30 al Teatro Nuovo Dogana e in diretta su SanRTV e che decreterà il vincitore che rappresenterà la Repubblica di Sanall’Song2024 che si terrà a Malmo in Svezia dal 7 all’11 maggio. Sul palco saliranno otto artisti emergenti (selezionati proprio in questi giorni alle Semifinali), otto Big e in più la cantante blues britannica Dana Gillespie proveniente daldi intelligenza artificiale Casperaki un brano fusione tra la creatività umana e l’intelligenza artificiale. La Gillespie presenterà il brano “The Last Polar Bear” sul tema dell’inquinamento ambientale. Ospite d’onore della serata ...