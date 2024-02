Europei di Atletica | gli Azzurri | “Vogliamo tante famiglie all’Olimpico”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 febbraio 2024 – Un abbraccio tra l’di oggi e quella di ieri, tra gliche non smettono di stupire in pista, in pedana, in strada, e alcune delle glorie che hanno portato l’Italia in cima al mondo negli ultimi decenni. La conferenza stampa di presentazione deglidi Roma 2024, nell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio, è un momento speciale per i campioni olimpici della 20 km di marcia Antonella Palmisano e Massimo Stano e per i primatisti italiani Mattia Furlani, Zaynab Dosso e Lorenzo Simonelli: nella rassegna continentale (7-12 giugno) punteranno in alto. Ad incoraggiarli, in platea, anche il campione olimpico Maurizio Damilano, i campioni del mondo Francesco Panetta e Giuseppe Gibilisco, i miti dello sprint Manuela Levorato e Stefano Tilli, l’oro europeo di maratona Maria Guida, la leggenda del lungo ...