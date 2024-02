Europei di Atletica a Roma | Mei | “Saranno un trampolino di lancio per le Olimpiadi”

(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 febbraio 2024 – Le stelle della grandesi preparano a illuminare il cielo di. Dal 7 al 12 giugno lo Stadio Olimpico, il Parco del Foro Italico e i luoghi più iconici della città faranno da cornice ai CampionatidiLeggera2024, presentati oggi ufficialmente nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio. Il prestigioso evento sportivo internazionale, organizzato dalla Fondazione Euro2024 (partecipata da Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Lazio,Capitale, CONI, Sport e Salute, FIDAL) e da European Athletics, torna in Italia a cinquant’anni esatti di distanza dall’ultima edizione ospitata nel 1974, anche allora nella Capitale, e precederà di cinquanta giorni ...

UNICREDIT è OFFICIAL PARTNER DEI CAMPIONATI EUROPEI DI ATLETICA LEGGERA DI ROMA: 19 Febbraio 2024 Dopo 50 anni torna a Roma la più importante competizione continentale di atletica leggera. I Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 si svolgeranno dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico. I migliori atleti italiani ed europei saranno impegnati in sei giorni di gara, 24 discipline, pronti ad ...

