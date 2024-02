Europei atletica Roma 2024 | Malagò | “Come squadra non siamo mai stati così forti”

"Abbiamo una squadra forte come non mai", le parole del presidente Fidal ROMA - "Stiamo lavorando insieme con un solo obiettivo: avere i migliori ... ()

Atletica: Mei 'Lavoriamo per avere migliori Europei della storia': Così Stefano Mei, presidente Fidal, durante la presentazione degli Europei di atletica di Roma 2024 in Campidoglio. "E' una straordinaria occasione per il nostro Paese, con una squadra forte come non ...

Europei Atletica Roma 2024, segui live la conferenza stampa in Campidoglio: Dal 7 al 12 giugno lo Stadio Olimpico, il Parco del Foro Italico e i luoghi più iconici della città faranno da cornice ai Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 , presentati oggi ...

Atletica: Crippa 'sto diventando maratoneta, ora testa a Parigi': ... per poi iniziare a preparare Roma 2024: "Il doppio impegno agli Europei mi piacerebbe, prima la mezza e poi i 10.000 se il fisico reagirà bene". .